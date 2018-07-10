Джордж Клуни попал в ДТП на скутере в Италии

10 июля, 15:00
Фото: AP/Invision/Willy Sanjuan
Знаменитый голливудский актер и режиссер Джордж Клуни попал в ДТП за рулем скутера по пути на съемочную площадку. Инцидент произошел на итальянском острове Сардиния, передает "Газета.ру".
Во вторник утром Клуни направлялся к месту съемок сериала "Уловка 22", который создается по одноименному роману Джозефа Хеллера. В пути актер столкнулся с универсалом Mercedes-Benz.
Джорджа Клуни доставили в отделение скорой помощи больницы города Ольбия. По результатам компьютерной томографии у него обнаружена травма таза и ушибы ноги и руки. Общее состояние пациента не вызвало опасений у врачей.
Вскоре после происшествия супруга Клуни Амаль увезла актера из госпиталя.
Ранее участник съемочной группы фильма "Город лжи" подал иск в суд на голливудского актера Джонни Деппа за избиение во время съемок.
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