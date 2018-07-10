На Джонни Деппа подали в суд за избиение члена съемочной команды

10 июля, 12:53
Фото: AP/Invision/Vianney Le Caer
Участник съемочной группы фильма "Город лжи" подал иск в суд на известного голливудского актера Джонни Деппа за избиение во время съемок в Лос-Анджелесе, передает РИА Новости.
В иске менеджер по подбору локаций Грег Брукс заявил, что сначала Депп всячески оскорблял его, а потом дважды ударил по ребрам. Затем актер предложил мужчине 100 тысяч долларов, чтобы он ударил в ответ: "Я дам тебе 100 тысяч долларов, если ты ударишь меня по лицу прямо сейчас!".
По словам Брукса, Джонни Депп был сильно пьян. После того, как мужчина отказался давать обещание, что не подаст иск в суд, его якобы уволили со съемок.
Картина "Город лжи" посвящена убийству рэпера Кристофера Уоллеса, прославившегося под псевдонимом Notorious B.I.G. В фильме Депп сыграл детектива, который в течение нескольких лет расследует так и не раскрытое убийство 1997 года.
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