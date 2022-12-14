Ведущий передачи Top Gear госпитализирован после аварии на съемках шоу

Фото: AP/Lionel Cironneau

Эндрю Флинтофф, ведущий британской передачи Top Gear об автомобилях, попал в больницу после аварии на съемках очередного эпизода программы. Об этом сообщает издание Guardian.

По данным издания, медики оказали ведущему помощь сразу же после аварии и он был немедленно доставлен в госпиталь. Его жизни ничего не угрожает.

Уточняется, что инцидент произошел на гоночном треке на юге Англии, в графстве Суррей.

Эндрю Флинтофф занял место ведущего Top Gear после ухода из шоу актера Мэтта Леблана, известного по телесериалу "Друзья". Леблан был ведущим шоу на протяжении четырех сезонов − с 2016 года.

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