Количество пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области возросло до 19

Фото: телеграм-канал "Следком"

Число пострадавших в результате аварии с участием автобуса под Владимиром увеличилось до 19 человек. Об этом сообщается на странице департамента здравоохранения Владимирской области в соцсети "ВКонтакте".

"Актуальная информация о пострадавших в аварии с пассажирским автобусом в Судогодском районе 13 декабря – в результате происшествия пострадали 19 человек", – говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет о трех несовершеннолетних и 16 взрослых.

Утром 13 декабря рейсовый автобус, следовавший по маршруту Гусь-Хрустальный – Владимир, врезался в отбойник на 195-м километре трассы Р-132 "Золотое кольцо". По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе три ребенка, которым не потребовалась госпитализация.

ДТП с участием автобуса произошло во Владимирской области

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