Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Количество пострадавших в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы выросло до 14. Об этом ТАСС сообщил информированный источник в экстренных службах.

"Всего пострадали 14 человек, 12 человек госпитализированы, из них 5 детей", – уточнил собеседник агентства.

Авария произошла в районе дома № 11 на улице Люблинской. Транспортное средство врезалось в мачту освещения. По предварительной информации, водитель не справился с управлением автобуса.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших в аварии пассажирах, среди которых было 5 детей. Отмечалось, что пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.



Автобус с пассажирами врезался в мачту освещения на Люблинской улице в Москве

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