Два человека попали в реанимацию после ДТП с маршруткой в Астрахани

Фото: 30.mchs.gov.ru

Водитель и пассажирка маршрутки находятся в реанимации после ДТП с пожарной машиной в Астрахани. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

Они находятся в Александро-Мариинской областной больнице. Их состояние оценивается как тяжелое. Всего в это медицинское учреждение было доставлено пятеро пострадавших.

Четверо детей доставлены в областную детскую больницу имени Силищевой. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла в среду вечером. На нерегулируемом перекрестке переулка Ишимбаевский и улицы Комсомольской столкнулись маршрутное такси и пожарный автомобиль "Волгоспас".

По данным МВД, один человек погиб и 11 пострадали. В областном Минздраве уточнили, что погибшим является сотрудник "Волгоспаса", двое других работников этой организации, которые находились в пожарной машине, доставлены в больницу № 3.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Ранее сообщалось, что 11 человек получили травмы в результате ДТП с двумя трамваями в Новосибирске. ЧП произошло в Кировском районе города. Пострадавшие были доставлены в медучреждение для дальнейшего обследования.



Один человек погиб и десять пострадали в ДТП в Астрахани

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