Уголовное дело завели после ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани

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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД после аварии с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани. Об этом сообщает телеграм-канал УМВД РФ по области.

Там рассказали, что маршрутка и пожарная машина столкнулись на улице Комсомольской, в районе дома номер 171. По данным полиции, один человек погиб и 11 пострадали.

"Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших были несовершеннолетние дети – мальчики 2007, 2012 и 2014 годов рождения. По предварительным данным, пожарная машина двигалась по Комсомольской улице в сторону улицы Карла Маркса, после она столкнулась с маршруткой на пересечении с переулком Ишинбаевским. Маршрутное такси выехало на регулируемый перекресток.

Пожарная машина ехала по главной дороге на место системы здравоохранения из-за сообщении о возгорании. По словам директора ГКУ АО "Волгоспас" Александра Меретина, для медицинской помощи пострадавшим был создан штаб под руководством министра здравоохранения Астраханской области Александра Буркина.

До этого сообщалось о десяти пострадавших в результате ДТП. Уточнялось, что на месте происшествия погиб один сотрудник противопожарной службы 2003 года рождения.

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