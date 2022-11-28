Задавившую мать и ребенка в Москве женщину уже лишали прав на 4 месяца

Фото: телеграм-канал SHOT

Женщину, которая насмерть сбила мать и ребенка на северо-западе столицы, до этого уже лишали прав на четыре месяца, передает РИА Новости со ссылкой на картотеку судебных дел.

Согласно постановлению мирового судебного участка Тверского района от 3 марта 2021 года, женщина проехала на красный свет, в результате чего спровоцировала ДТП. На тот момент сама виновная в судебном заседании участие не принимала.

Происшествие с участием детей случилось вечером в воскресенье, 27 ноября. Находясь за рулем Kia, женщина вылетела на тротуар на улице Свободы и сбила женщину с двумя детьми.

В результате ДТП 36-летняя мать скончалась на месте, а ее четырехлетний сын – в машине скорой. Одиннадцатимесячную девочку, которая в момент аварии находилась в коляске, доставили в медучреждение с сотрясением головного мозга.

Позднее в прокуратуре сообщили, что водитель Kia находилась в состоянии наркотического опьянения. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.



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