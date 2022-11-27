Юрист рассказал о наказании женщине, сбившей мать с двумя детьми в Москве

На северо-западе Москвы 27 ноября водитель Kia вылетела на тротуар и сбила мать с двумя детьми. В результате ДТП из всей семьи выжил только один ребенок. Возбуждено уголовное дело. Медики установили, что сидевшая за рулем авто 37-летняя женщина была в состоянии наркотического опьянения, ее задержали. Рассказываем подробности и разбираемся, какое ей может грозить наказание.



Смертельное ДТП на Свободе

ДТП, в котором водитель Kia сбила мать с двумя детьми на тротуаре, произошло вечером 27 ноября на улице Свободы на северо-западе Москвы.





из телеграм-канала Прокуратуры Москвы 37-летняя женщина-водитель автомобиля марки Kia не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов – женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске.

От полученных травм мать детей погибла на месте. Также в скорой помощи скончался один ребенок, второго госпитализировали. Сперва в отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье женщине грозило до семи лет лишения свободы. Ее саму задержали.

Однако позднее медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии водитель была под действием наркотических средств. В прокуратуре сообщили, что с учетом этого дело теперь квалифицируется по статье о нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. По ней предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

По данным СМИ, незадолго до наезда на пешеходов с участием водителя Kia произошло еще одно ДТП. Сообщалось, что сначала она выехала на встречку, где столкнулась с трамваем, перевозившим 15 пассажиров. Однако женщина не остановилась. Она продолжила движение и вылетела на тротуар, где и сбила мать с детьми.

Предположительно, погибшей было 36 лет, а ее сыну – четыре года. При этом в живых осталась находившаяся в момент ДТП в коляске одиннадцатимесячная дочь женщины. По данным СМИ, ее госпитализировали с сотрясением мозга в ГКБ имени Башляевой.

Также сообщалось, что у водителя Kia был небольшой стаж вождения – с 2019 года. В этом году она якобы не привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. Кроме того, предположительно, на авто были установлены зимние нешипованные шины. По данным источник РИА Новости в силовых структурах, перед тем как сесть за руль водитель иномарки употребила наркотики из каннабиноидной группы.



"Была нормальная, на ногах стояла"

Женщина, которая сбила мать с двумя детьми на северо-западе Москвы, рассказала, что в момент ДТП потеряла сознание, сообщает газета "Известия" . В свою очередь, очевидец аварии Андрей рассказал , как все происходило. По его словам, водитель иномарки будто и не пыталась избежать ДТП.

"Машина как с горки катилась. Потом она с этого бордюра съезжает и сразу уходит направо на тротуар, где была эта женщина с маленькими детьми. Я их тоже хорошо видел, даже крикнул, чтобы она уходила, но она прям на месте остановилась", – вспоминает очевидец.





Андрей очевидец Машина шла ровно, как будто человек, который был за рулем, отключился. Это ощущалось, потому что обычно как-то уходят от удара, тем более там два столба рядом, и прям вот на них прошла.

Андрей добавил, что после столкновения машина была на боку и прохожие помогли водителю вылезти. По его словам, устроившая ДТП женщина находилась в состоянии шока и не сразу поняла, что произошло. Когда водителю рассказали, что она сбила людей, у той началась истерика.

"Она была нормальная, на ногах стояла. Я ее спрашивал, употребляла ли она что-то, она говорила "нет". Единственное, я ее спросил, есть ли кто еще в машине. Она сказала, что есть маленькая собака. Ребята заглядывали в машину, и спасатели потом приехали – никакой собаки там не было", – уточнил Андрей.

Вместе с тем некоторые свидетели ДТП утверждают, что водитель якобы не теряла сознания, сообщает Life.ru. "Она в телефоне сидела там, а говорит, что сознание потеряла", – заявил один из очевидцев.

Вместе с тем брат устроившей ДТП женщины рассказал, что узнал о случившемся из интернета. С пострадавшей семьей он пока не связывался, однако собирается это сделать. "Конечно, нужно что-то предпринимать, потому что так дело оставлять нельзя", – отметил мужчина.

Он также добавил, что его сестра не увлекалась спиртным.



Что грозит водителю?

Юрист Елена Пономарева рассказала Москве 24, какое наказание может грозить устроившей ДТП женщине.





Елена Пономарева юрист Ей грозит минимум восемь лет колонии общего режима. Лишение свободы будет реальным, при таких сроках условное осуждение не назначают. При этом в России суды обычно не назначают женщинам больше 10 лет.

Специалист добавила, что появившееся в деле наркотическое опьянение, вероятно, приведет к тому, что параллельно будет заведено административное производство и женщину лишат водительских прав.

Юрист подчеркнула, что результаты медосвидетельствования значительно утяжелили положение водителя. Если бы не наркотики, она вполне могла отделаться двумя-тремя годами колонии поселения в случае содействия следствию и возмещения ущерба потерпевшим, заключила Пономарева.

