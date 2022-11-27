Очевидец рассказал о смертельной аварии на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль Kia, который вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, ехал на большой скорости. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидца происшествия.

По словам мужчины, он услышал хруст примерно в 300 метрах по ходу движения, а потом увидел, как машина неслась "абсолютно неуправляемая" с трамвайных путей.

"В этот момент по тротуару шла женщина с двумя детьми. Машина на полном ходу влетела чисто посередине в них", – рассказал свидетель происшествия.

Очевидец добавил, что погибшая гуляла с мальчиком примерно семи лет и малышом, который был в коляске. В результате столкновения, сказал мужчина, грудной ребенок отлетел вместе с коляской, а женщину с другим ребенком "машиной поджало".

Кроме того, добавил свидетель, водитель вылезла из автомобиля минуты через 2–3. По его словам, по внешнему виду она казалась трезвой, но шокированной.

Автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода с двумя детьми на улице Свободы в Москве 27 ноября. Женщина-пешеход погибла на месте, а несовершеннолетних госпитализировали. Позже один из детей скончался в машине скорой помощи.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.



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