Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, возбудили после ДТП на улице Свободы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранителям предстоит установить обстоятельства произошедшего. Санкция статьи предусматривает также лишение свободы на срок до 7 лет.

Автомобиль Kia, за рулем которого находилась 37-летняя женщина, вылетел на тротуар и сбил пешехода с двумя детьми, один из которых был в коляске, на улице Свободы 27 ноября. В результате женщина-пешеход погибла на месте, а детей госпитализировали.

Позже стало известно, что один из несовершеннолетних умер в машине скорой помощи.



Автомобиль сбил пешеходов на северо-западе Москвы

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