Автомобиль сбил женщину с двумя детьми в Москве

Автомобиль Kia сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске, в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Происшествие случилось в районе дома 15/10 по улице Свободы. По данным ведомства, 37-летняя женщина не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила пешеходов. По предварительным данным, в результате женщина-пешеход погибла, а ребенка госпитализировали. В столичной госавтоинспекции отметили, что травмы получил 10-летний пешеход.

"На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Прокуратура Северо-Западного округа взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на пешехода на Профсоюзной улице в Москве. По данным столичного Дептранса, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Из-за этого движение на участке было ограничено.



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