Юрист рассказал, что грозит сбившему девушку на востоке Москвы подростку

Поздно вечером 24 ноября на востоке Москвы автомобиль Toyota Corolla сбил девушку на пешеходном переходе. За рулем иномарки сидел 17-летний подросток. Выяснилось, что водительских прав у молодого человека нет. Пострадавшую госпитализировали, однако врачам не удалось спасти ей жизнь. Рассказываем подробности и выясняем, какое наказание может грозить подростку.



ДТП на пешеходном переходе

ДТП с участием подростка произошло поздно вечером 24 ноября на Красноярской улице на востоке столицы.





из телеграм-канала Госавтоинспекции Москвы Водитель автомобиля Toyota, двигаясь по полосе встречного движения, совершил наезд на девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

За рулем иномарки сидел 17-летний житель подмосковного Реутова. В столичной прокуратуре уточнили, что подросток не имел права управления транспортным средством. "Со слов несовершеннолетнего, автомобиль он купил в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте", – пояснили в ведомстве.

После ДТП 22-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы. В отношении подростка было возбуждено административное дело. Однако впоследствии девушка скончалась в больнице.



С учетом этого столичная прокуратура сообщила, что молодому человеку могут предъявить обвинение по уголовной статье о "нарушении лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека". Дело было передано в территориальный отдел СК для дальнейшего расследования.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, юноша приобрел машину за 140 тысяч рублей у частного лица. Предположительно, авто к тому моменту уже сняли с учета и оно подлежало утилизации.

Кроме того, по данным СМИ, подросток ездил на летней резине. Сообщалось, что сам он якобы является сыном генерального директора крупной компании по перевозке грузов.



Что грозит подростку?

Подростку, сбившему в Москве девушку, может грозить тюремный срок, рассказал Москве 24 юрист Василий Воробьев.





Василий Воробьев юрист Статья, по которой ему могут предъявить обвинение, предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы. И реальный срок в данном случае вполне вероятен. Думаю, парень вполне может получить от пяти до семи лет.

Юрист добавил, что, несмотря на несовершеннолетие, юноше вряд ли удастся избежать уголовного преследования. "Уголовная ответственность за такое преступление наступает с 16 лет, поэтому он будет отвечать на общих основаниях", – объясняет Воробьев.

Более того, если подтвердится информация, что подросток ездил на машине, которая была снята с учета и подлежала утилизации, в суде это может стать отягчающим обстоятельством и повлиять на приговор, считает эксперт.

Что касается родственников погибшей девушки, то они вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда, продолжает Воробьев. Учитывая, что сбивший ее водитель оказался несовершеннолетним, возмещать расходы придется его родителям до тех пор, пока молодому человеку не исполнится 18 лет, обратил внимание юрист.

При этом юноша имел право купить автомобиль и скрывать свой возраст ему было абсолютно не нужно, говорит специалист.





Василий Воробьев юрист Формально транспортное средство в собственности может быть даже у младенца. А с 14 лет подросток уже может самостоятельно купить машину. При этом, если у него есть официальный доход, при покупке ему даже не понадобится согласие родителей.

По словам юриста, несмотря на ДТП, в будущем у подростка не должно возникнуть проблем с водительскими правами и он сможет получить их на общих основаниях. Закон не ограничивает выдачу корочек гражданам, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, заключил Воробьев.

