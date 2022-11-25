Пострадавшая в аварии с несовершеннолетним водителем женщина скончалась в больнице Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина, которую сбил 17-летний подросток на Красноярской улице в Москве, скончалась в больнице. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Потерпевшая скончалась в больнице. По уточненным данным, ей было 22 года", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что таким образом действия водителя должны быть квалифицированы как преступление, предусмотренное пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В прокуратуре добавили, что данное преступление относится к категории тяжких, поэтому уголовное дело должно быть направлено в территориальный орган столичного главка Следственного комитета.

Ранее стало известно, что водитель за рулем автомобиля Toyota Corolla сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на Красноярской улице на востоке Москвы. Машиной управлял 17-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на перелом основания черепа.

На записи с камер видеонаблюдения, которые опубликовал столичный Дептранс, видно, что автомобиль двигался с высокой скоростью, не притормозил перед пешеходным переходом и совершил наезд на пешехода. После столкновения пострадавшая ударилась головой о стоявший рядом автомобиль.

По данным СМИ, управлявший иномаркой молодой человек является сыном генерального директора крупной компании по перевозке грузов. Он сам объяснил, что приобрел автомобиль в ноябре, скрыв факт отсутствия водительских прав и свой реальный возраст. Также сообщалось, что на машине была установлена летняя резина.

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