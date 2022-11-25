Появились новые подробности о 17-летнем подростке, сбившем женщину в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Полиция завела административные дела по 8 статьям КоАП РФ в отношении 17-летнего молодого человека, сбившего женщину на Красноярской улице в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По информации издания, на Toyota Corolla, за рулем которой сидел подросток, была установлена летняя резина. Он сам объяснил, что приобрел автомобиль в ноябре, скрыв факт отсутствия водительских прав и свой реальный возраст.

Отмечается, что нарушитель живет в Реутове и является сыном генерального директора крупной компании по перевозке грузов.

У пострадавшей в результате ДТП женщины диагностировали подозрение на перелом основания черепа. После столкновения с Toyota она ударилась головой о припаркованную KIA Sportage.

Автомобиль Toyota Corolla сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на Красноярской улице на востоке Москвы. Машиной управлял 17-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. 30-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

На записи с камер видеонаблюдения, которые опубликовал столичный Дептранс, видно, что автомобиль двигался с высокой скоростью, не притормозил перед пешеходным переходом и совершил наезд на пешехода.

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