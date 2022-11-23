Восьмилетний мальчик угнал микроавтобус отца в Анапе и устроил ДТП

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Восьмилетний мальчик в Анапе угнал микроавтобус своего отца, наехав на две машины, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 21 ноября. Ребенок самостоятельно проник в салон автомобиля своего отца, нашел в замке зажигания ключи и завел машину. Затем он начал кататься по территории рядом с домом, но не справился с управлением и наехал на два припаркованных автомобиля.

Очевидцем аварии стал велосипедист, который и сообщил о случившемся наряду ДПС, находившемуся в нескольких кварталах от места происшествия. Правоохранители обнаружили мальчика на переднем пассажирском сиденье Ford Transit. Они нашли отца ребенка и доставили обоих в отделение по делам несовершеннолетних для оформления необходимых документов.

В отношении отца составили материалы, которые передадут в административную комиссию Анапы для принятия решения.

Ранее полицейские задержали водителя бетономешалки "КамАЗ", насмерть сбившего 10-летнюю школьницу на западе столицы. В отношении мужчины возбудили дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку".

Трагедия произошла 21 ноября на Родниковой улице. Водитель бетономешалки наехал на девочку, от чего та скончалась на месте. Момент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения.

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