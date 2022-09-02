Попавшую под колеса мусоровоза в Истре девочку выписали из больницы

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Пятилетнюю девочку, которая попала под колеса мусоровоза в Истре, выписали из больницы. Об этом в своем телеграм-канале написала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, в дальнейшем лечении ребенок не нуждается. Мишонова выразила готовность оказать поддержку семье девочки.

"Говорила с мамой. Она все время плачет от горя. Разбираться в обстоятельствах трагедии предстоит следствию", – написала омбудсмен.

Грузовой автомобиль МАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, наехал на двух девочек, которые переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода в подмосковной Истре. Происшествие случилось около 08:45 1 сентября.

В результате девочка 2019 года рождения скончалась на месте, а другую пострадавшую госпитализировали.

Водителя мусоровоза задержали. Мужчина 1989 года рождения был трезв и не пытался скрыться с места происшествия.