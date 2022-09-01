Сбивший двух девочек в подмосковной Истре задержан

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Сбивший двух детей на улице Ленина в Истре водитель мусоровоза задержан, сообщает ТАСС.

"Мужчина 1989 года рождения, который управлял автомашиной, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", – отметил представитель ГУ МВД России по Московской области.

По словам собеседника агентства, он был трезв и не пытался скрыться с места происшествия. В настоящее время с мужчиной работают сотрудники следственных органов.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось около 08:45 на улице Ленина. Девочек грузовой автомобиль МАЗ сбил, когда выезжал со второстепенной дороги на главную. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.