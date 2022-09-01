Два уголовных дела возбудили после ДТП с мусоровозом в Истре, в котором погибла девочка

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Следственный комитет и МВД возбудили два уголовных дела по факту ДТП в подмосковной Истре, в результате которого погибла девочка 2019 года рождения.

"ГУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", – сообщается на сайте подмосковного главка СК.

В свою очередь, Главное управление МВД по Подмосковью по факту происшествия возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), сообщает ТАСС. В пресс-службе главка отметили, что водитель мусоровоза 1989 года рождения не пытался скрыться с места происшествия и был задержан.

"Предварительно, он был трезв. В настоящее время с ним работают следователи", – сказали в полиции.

СК запросило прокуратуру передать возбужденное МВД уголовное дело в свое ведение. В настоящее время следователи осматривают место происшествия и проводят допросы свидетелей и родителей детей.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Истринского городского прокурора Игорь Арсеньев, который обеспечит координацию действий правоохранителей и специальных служб.

1 сентября мусоровоз МАЗ сбил детей 2017 и 2019 годов рождения в подмосковной Истре при выезде со второстепенной дороги на главную. Происшествие случилось около 08:45 на улице Ленина. Младшая девочка скончалась на месте, старшую госпитализировали.