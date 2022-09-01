Стали известны подробности наезда мусоровоза на двух детей в подмосковной Истре

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Мусоровоз сбил двух девочек, которых мать переводила через дорогу вне пешеходного перехода в подмосковной Истре. Об этом сообщает газета "Известия".

На видео с места происшествия видно, как мать детей бросается на водителя, который в шоке кричит, что задавил насмерть ребенка. После этого женщина посмотрела под колеса грузовика и упала в обморок.

В МВД рассказали, что мусоровоз сбил детей 2017 и 2019 годов рождения. Младшая девочка скончалась на месте, а старшую госпитализировали.

Ранее сообщалось, что происшествие случилось около 08:45 на улице Ленина. Девочек грузовой автомобиль МАЗ сбил, когда выезжал со второстепенной дороги на главную. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

