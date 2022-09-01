Мусоровоз сбил двух девочек в подмосковной Истре

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Мусоровоз сбил двух девочек, переходивших дорогу вне пешеходного перехода в подмосковной Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

Происшествие случилось около 08:45 на улице Ленина.

"Грузовой автомобиль МАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, совершил наезд на двух девочек, которые переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода", – говорится в сообщении.

В результате один ребенок погиб, а второго госпитализировали. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и один пострадал в результате ДТП в Унцукульском районе Дагестана. По данным МВД, водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу для встречного движения при совершении обгона и столкнулся с автомобилями LADA Granta и ВАЗ-21093.

