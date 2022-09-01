Шесть человек погибли при столкновении 3 автомобилей в горах Дагестана

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Фото: телеграм-канал "МВД Дагестана"
Шесть человек, по предварительным данным, погибли и один пострадал в результате ДТП в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
По данным ведомства, авария произошла поздно вечером на 10-м километре автодороги Шамилькала – Временный. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу для встречного движения при совершении обгона и столкнулся с автомобилями LADA Granta и ВАЗ-21093.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и личности участников ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе один ребенок, погибли в автоаварии в Ногайском районе Дагестана. 60-летний водитель "Газели" уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.
До этого в Махачкале произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Пострадали четыре человека, они были госпитализированы.
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