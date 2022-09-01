Шесть человек погибли при столкновении 3 автомобилей в горах Дагестана

Фото: телеграм-канал "МВД Дагестана"

Шесть человек, по предварительным данным, погибли и один пострадал в результате ДТП в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, авария произошла поздно вечером на 10-м километре автодороги Шамилькала – Временный. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу для встречного движения при совершении обгона и столкнулся с автомобилями LADA Granta и ВАЗ-21093.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и личности участников ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе один ребенок, погибли в автоаварии в Ногайском районе Дагестана. 60-летний водитель "Газели" уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

До этого в Махачкале произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Пострадали четыре человека, они были госпитализированы.