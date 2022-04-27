Машины родных братьев случайно столкнулись лоб в лоб на трассе в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МВД Дагестана"

Четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Авария произошла на 46 километре автодороги Махачкала – Буйнакск – Леваши – Верхний Гуниб. 54-летний водитель Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-210930 под управлением 61-летнего местного жителя.

Уточняется, что водители обеих машин являются родными братьями. Их и еще двух пассажирок госпитализировали.

"На встречной полосе встретились два родных брата. Каковы шансы такой встречи? Невелики, но, как видите, вполне реальны. К счастью, все участники автоаварии живы", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что на трассе в Удмуртии столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП погибли два человека.

До этого четыре человека погибли, еще трое получили травмы в результате ДТП в Якутии. Авария произошла на 1267-м километре федеральной автодороги "Вилюй". 41-летний водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mitsubishi L200, за рулем которого находился 50-летний мужчина.