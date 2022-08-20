Семь человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МВД Дагестана"

Семь человек, в том числе один ребенок, погибли в автоаварии с микроавтобусом и грузовиком в Ногайском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По предварительным данным, 60-летний водитель "Газели" уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

В ведомстве уточнили, что еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

"По имеющейся информации, все они родственники, которые направлялись в Ставрополь на свадьбу в качестве гостей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса и иномарки в Ачинске Красноярского края. Инцидент произошел на улице Декабристов. По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, когда автобус проезжал на разрешающий сигнал.