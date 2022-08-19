Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Красноярском крае

07:26
Фото: 24.мвд.рф
Пять человек пострадали при столкновении рейсового автобуса и иномарки в Ачинске Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Инцидент произошел на улице Декабристов. По предварительным данным, водитель Toyota Camry выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, когда автобус проезжал на разрешающий сигнал.
"В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля 1998 года рождения и его пассажиры, не пристегнутые ремнем безопасности: 17-летняя девушка и 26-летний молодой человек", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавших, которые находились в Toyota Camry, госпитализировали. По информации ведомства, в автобусе в момент аварии находилось шесть человек. Двоим из них назначено амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате столкновения двух иномарок в Приморье. Авария произошла ночью на 642-м километре трассы "Уссури". Там автомобиль Toyota Corolla Spaсio, которым управляла 39-летняя женщина, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Hiace, за рулем которой был 65-летний мужчина.
До этого пять человек погибли и двое получили травмы в результате аварии в Нижнем Тагиле, где подростки угнали автомобиль и пытались скрыться от полицейских на скорости 170 километров в час, однако иномарка врезалась в скорую. Возбуждено уголовное дело.
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