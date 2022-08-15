Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Ленинградской области

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Один человек погиб и пять пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на региональный главк МВД сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Venza пересек сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Sandero. Уточняется, что водитель Renault скончался на месте.

"Пассажир Renault, женщина 1974 года рождения, водитель Toyota и женщина пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы. Двое несовершеннолетних пассажиров Toyota – мальчик 7 лет и девочка 10 лет – получили средний вред здоровью и также госпитализированы", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали происшествия. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на трассе Волгодонск – Зимовники в Ростовской области водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли пять человек, в том числе двое детей.