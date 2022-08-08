Одиннадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирской области

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Одиннадцать человек пострадали в результате лобового столкновения грузового автомобиля и маршрутного микроавтобуса на трассе в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, в микроавтобусе находились водитель и десять пассажиров. Водитель грузовика не пострадал. Сотрудники МЧС деблокировали водителя и женщину из микроавтобуса и передали бригадам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что электробус маршрута с511 загорелся в районе дома 2 на Страстном бульваре около 17:00 5 августа. По предварительной информации, водитель заметил задымление в нижней части электробуса во время движения. Из-за этого он остановил транспорт и высадил всех пассажиров.