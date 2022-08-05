Электробус загорелся на Страстном бульваре в Москве

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Электробус маршрута с511 загорелся в районе дома 2 на Страстном бульваре около 17:00. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По предварительной информации, водитель заметил задымление в нижней части электробуса во время движения. Из-за этого он остановил транспорт и высадил всех пассажиров. Водитель также предпринял все необходимые меры для устранения задымления.

"Пострадавших нет. Батарея не пострадала. На месте также работают оперативные службы", – говорится в сообщении.



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Причину происшествия выяснит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" вместе с производителем техники.

Из-за возгорание движение по Страстному бульвару в сторону Пушкинской площади перекрыли, а маршруты м5 и с511 временно изменили. Пассажиров призвали внимательно слушать объявления водителей.

Ранее сообщалось, что на 22-м километре внутренней стороны МКАД (после пересечения с Бесединским шоссе) загорелся бензовоз. Движение осуществлялось по двум полосам из пяти. В результате ДТП произошло разлитие топлива. Оно загорелось на площади 150 квадратных метров.

