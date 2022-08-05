Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в ТиНАО

Фото: телеграм-канал “ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ”

Микроавтобус столкнулся с легковушкой на 35-м километре Киевского шоссе в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. В результате пострадали семь человек.

ДТП произошло в районе съезда на Проектируемый проезд № 7034 при движении в сторону МКАД. По предварительным данным, "Газель" врезалась в стоящий автомобиль. В микроавтобусе пострадали шесть человек, еще один получил травмы в легковушке.

Движение транспорта на месте происшествия затруднено. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Хабаровске. Для оказания медицинской помощи их доставили в краевую клиническую больницу имени Владимирцева.