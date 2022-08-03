В Самаре полиция ищет водителя легковушки, сбившего трех пешеходов

03 августа, 23:48
Фото: depositphotos/Emevil
Полиция в Самаре разыскивает водителя, сбившего трех пешеходов и скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
По данным ведомства, вечером 3 августа ВАЗ-2109 сбил мужчину и двух девушек у дома № 60 на Арзамасской улице. После этого водитель бросил автомобиль недалеко от места происшествия и скрылся. Пострадавшие были госпитализированы.
"Установлено, что автомобиль принадлежит местному жителю 2005 года рождения. Сотрудники полиции принимают меры к установлению лица, находившегося за рулем автомашины и его задержанию", – говорится в сообщении.
Ранее автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, на Большой Семеновской улице на востоке Москвы. В связи с ДТП было затруднено движение в направлении Северо-Восточной хорды.
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