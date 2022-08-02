Пятеро взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Красноярском крае

Фото: гибдд.рф

Два легковых автомобиля столкнулись в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на автодороге Минусинск – Новоселово. В результате происшествия пострадали семь человек, включая двоих детей в возрасте трех и шести лет.

Всех пострадавших доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на разделительное ограждение на МКАД перед пересечением с улицей Николая Старостина. Из-за ДТП было затруднено движение, однако его оперативно восстановили.