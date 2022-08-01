На Большой Семеновской сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, на Большой Семеновской улице на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что инцидент произошел в районе дома 32. В связи с ДТП движение в направлении Северо-Восточной хорды осуществляется по двум полосам из трех.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Ранее мужчина погиб в результате наезда на него самосвала недалеко от станции метро "Прокшино" в ТиНАО. От полученных травм пешеход скончался на месте.