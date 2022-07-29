Машина и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне МКАД

Движение затруднено на внутренней стороне МКАД в районе развязки с Дмитровским шоссе. Там столкнулись машина и мотоцикл.

Как сообщили в Дептрансе, автомобили едут по четырем полосам из шести. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.