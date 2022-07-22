Столичные ветеринары спасли белого медведя в Красноярском крае

История белой медведицы из арктического поселка Диксон закончилась. На помощь мишке, у которого в пасти застряла консервная банка, пришли ветврачи из Москвы.

Голодный и измученный зверь несколько дней скитался по округе и просил помощи у людей. Чтобы помочь животному, ветеринарам пришлось сначала погрузить его в медикаментозный сон, а затем обработать раны.

Для медведицы приготовили 50 килограммов свежей рыбы, чтобы она быстро восстановила силы. За ней еще несколько дней будут наблюдать врачи, а после отпустят на волю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.