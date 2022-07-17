Экономист рассказал о влиянии антироссийских санкций на курс доллара

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Развитие альтернативных экономик и санкции против России ускоряют снижение курса и роли доллара, заявил доктор экономических наук Александр Сафонов.

"А санкции только ускоряют данный процесс, стимулируя альтернативные формы взаиморасчетов между странами, которые имеют устойчивые экономические связи", – рассказал он в беседе с Regnum.

По его словам, на фоне попыток Соединенных Штатов препятствовать экономическим связям конкурентов вероятно создание альтернативной корзины валют государств БРИКС или ШОС.

Сафонов подчеркнул, что в настоящее время для создания международной системы электронных взаиморасчетов нет препятствий, необходимо лишь решение государств-участниц ШОС и БРИКС.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Зверский назвал наиболее оптимальный для российской экономики путь для возврата курса доллара на уровень 70–75 рублей. По словам эксперта, помочь могут расширение параллельного импорта, понижение стоимости на газ и нефть, а также накопление валютных резервов за счет покупки юаней российским ЦБ.

