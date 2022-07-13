Экономист объяснил, почему доллар стал "токсичным" для российской экономики

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Экономист Дмитрий Прокофьев прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, заявившего, что американская валюта стала "токсичной" для российской экономики. Эксперт разъяснил, почему для России важны курсы доллара и евро. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По словам Прокофьева, в настоящий момент в РФ наблюдается существенный торговый профицит.
"У нас нет импорта, мы ничего не покупаем за доллары и евро, а в страну-то они продолжают поступать. Их очень много. Наверное, министр финансов имел в виду, что избыток валюты в таких количествах, как сейчас, вызывает излишнее укрепление рубля", – пояснил экономист.
Эксперт полагает, что складывающаяся ситуация снижает конкурентоспособность российских товаров. Исключение составляют нефть и газ, которые сейчас продаются со скидками.
"Вот так можно понимать слова министра, но не то, что он говорит: какая плохая валюта. Нет, просто ее слишком много сейчас. Был бы у нас импорт, как раньше, все было бы в порядке. А импорта нет, ничего не покупают", – заключил Прокофьев.
Ранее директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что рост доллара к евро не нанесет удара по экономике РФ.
При этом в целом, по мнению эксперта, такая тенденция может говорить о негативных процессах в экономике. На происходящее могло повлиять то, что федеральная резервная система Америки резко подняла ключевую ставку, а европейский центральный банк с таким решением пока не спешит.
Курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года
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