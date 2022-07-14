Экономист рассказал, как вернуть доллар по 70–75 рублей

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Кандидат экономических наук Сергей Зверский назвал "Газете.ру" наиболее оптимальный для российской экономики путь для возврата курса доллара на уровень 70–75 рублей.

По словам эксперта, помочь могут расширение параллельного импорта, понижение стоимости на газ и нефть, а также накопление валютных резервов за счет покупки юаней российским ЦБ. Последний фактор позволит ослабить курс.

"Указанные факторы приведут к тому, что доллар во втором полугодии вернется к 70–75 рублям. Некоторое снижение цен на российские экспортные ресурсы, ограничение темпов падения импорта за счет перестройки логистических цепочек, расширение параллельного импорта в среднесрочной перспективе ослабят рубль", – поделился Зверский.

Однако, по словам экономиста, в процессе накапливания резервов придется сдерживать госрасходы, которые в настоящее время требуют роста. Решение вопроса Заверский видит в торговле с другими странами в национальных валютах.

Ранее эксперт прокомментировал слова министра финансов о "токсичности" доллара для российской экономики и подчеркнул важность курса доллара и евро для страны. Дмитрий Прокофьев предположил, что проблема может заключаться в "переизбытке" доллара и евро в стране при отсутствии импорта.