Случаи нападения диких обезьян на людей участились в Японии

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Дикие обезьяны стали нападать на людей в японской префектуре Ямагучи, только за две недели животные совершили 10 нападений. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что из-за агрессивного поведения обезьян недавно пострадал маленький ребенок. Животное забралось в дом и напало на его обитателей.

"Я пылесосила и вдруг услышала плач своего ребенка. Потом обернулась и увидела, что обезьяна схватила ее за ноги, пока она играла на полу", – рассказала мама малышки.

Полиция проводит рейды, устанавливает ловушки, чтобы поймать диких животных, а местным жителям советует не открывать окна.

Ранее стало известно, что в Грозном дикий зверь напал на девушку во время съемки. Медвежонок, который сначала вел себя дружелюбно, вцепился в подбородок девушки.

Выяснилось, что медведя использовали как реквизит для фотосессий. При этом прививки от бешенства у него не было. Медведя изъяли и поместили в зоопарк города.