Медведь укусил девушку в Грозном

В Грозном дикий зверь напал на девушку во время съемки. Медвежонок, который сначала вел себя дружелюбно, вцепился в подбородок девушки.

Выяснилось, что медведя использовали как реквизит для фотосессий. При этом прививки от бешенства у него не было.

Медведя уже изъяли и поместили в зоопарк города. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.