Автомобиль врезался в отбойник на юге Москвы

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля на юге Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в экстренных службах города.

В районе дома 15 на 1-м Кожуховском проезде автомобиль столкнулся с отбойником и опрокинулся на газон. В результате один человек погиб и трое получили травмы.

Собеседник агентства добавил, что на месте ДТП работают экстренные службы города.

В свою очередь, в Госавтоинспекции Москвы добавили, что водитель только за 2022 год имеет более 260 нарушений, связанных с превышением скорости. Все штрафы числятся оплаченными.

Ранее сообщалось, что девушка, управляя мотоциклом Honda, не справилась с управлением и опрокинулась на проезжую часть, попав под колеса проезжающего в третьем ряду от края проезжей части автомобиля Kia Rio. Уточнятся, что причиной падения мог быть наезд мотоцикла на место, где отсутствовал асфальт, поскольку на данном участке МКАД идут дорожные работы.

Девушке пытались оказать помощь врачи, однако безуспешно. Управление ГИБДД Москвы намерено проверить соблюдение требований по обустройству ремонтных работ, в настоящее время на месте трагедии работают специалисты.

