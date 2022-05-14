Таксист врезался в жилой дом на севере Москвы. Авария произошла на Ленинградском шоссе, 8.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, он не справился с управлением и вылетел с дороги. Таксисту понадобилась госпитализация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

