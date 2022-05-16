Девушка-мотоциклист погибла на МКАД, не справившись с управлением

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП| ТТК МОСКВА"

Девушка-мотоциклист погибла в результате ДТП на 53-м километре МКАД. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в своем телеграм-канале.

"По предварительным данным девушка, управляя мотоциклом Honda, не справилась с управлением и опрокинулась на проезжую часть, попав под колеса проезжающего в третьем ряду от края проезжей части автомобиля Kia Rio", – говорится в публикации.

Уточнятся, что причиной падения мог быть наезд мотоцикла на место, где отсутствовал асфальт, поскольку на данном участке МКАД идут дорожные работы.

Девушке пытались оказать помощь врачи, однако безуспешно. Управление ГИБДД Москвы намерено проверить соблюдение требований по обустройству ремонтных работ, в настоящее время на месте трагедии работают специалисты.

Ранее мотоциклист погиб в результате столкновения с легковым автомобилем на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел вечером 14 мая в районе дома 1 по улице Кольской.

