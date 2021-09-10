Дептранс призвал мотоциклистов не выезжать на дороги в дождливую погоду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московских водителей мотоциклов призвали не рисковать жизнью и не выезжать на дороги в сырую погоду. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Сегодня в ДТП на Варшавском шоссе погиб мотоциклист. Мы просим водителей мотоциклов не рисковать своей жизнью и выезжать на дороги только при сухой погоде", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что число аварий с участием мотоциклистов возрастает с наступлением осени и ухудшением погоды. Кроме того, увеличивается количество погибших и раненых, так как мокрый асфальт и низкая температура делают покрытие скользким для езды на мотоцикле.

Ранее авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла на пересечении Сумского проезда и Варшавского шоссе. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП погиб мотоциклист 1994 года рождения.