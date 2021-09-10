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Происшествия

15:37 (обновлено 10.09.2021 16:40)

Движение по Варшавскому шоссе в сторону области затруднено из-за ДТП с мотоциклом

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла на пересечении Сумского проезда и Варшавского шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по Варшавскому шоссе в сторону области затруднено, по возможности объезжайте данный участок", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы города.

Позднее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП погиб мотоциклист 1994 года рождения.

"На пересечении Варшавского шоссе и Сумского проезда произошло столкновение автомобиля такси Toyota с мотоциклом Kawasaki. <...> В результате столкновения мотоциклист, 1994 года рождения, от полученных травм скончался", – говорится в материале.

По предварительным данным, мотоциклист последовал через перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Ранее велосипедист погиб в ДТП с автомобилем на улице Академика Виноградова в столичном районе Теплый Стан.

Также маршрутный автобус сбил велосипедиста на проспекте Маршала Жукова на северо-западе столицы. Мужчина получил травмы.

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