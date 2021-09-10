Движение по Варшавскому шоссе в сторону области затруднено из-за ДТП с мотоциклом

15:37 (обновлено 10.09.2021 16:40)
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла на пересечении Сумского проезда и Варшавского шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Движение по Варшавскому шоссе в сторону области затруднено, по возможности объезжайте данный участок", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают оперативные службы города.
Позднее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП погиб мотоциклист 1994 года рождения.
"На пересечении Варшавского шоссе и Сумского проезда произошло столкновение автомобиля такси Toyota с мотоциклом Kawasaki. <...> В результате столкновения мотоциклист, 1994 года рождения, от полученных травм скончался", – говорится в материале.
По предварительным данным, мотоциклист последовал через перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Ранее велосипедист погиб в ДТП с автомобилем на улице Академика Виноградова в столичном районе Теплый Стан.
Также маршрутный автобус сбил велосипедиста на проспекте Маршала Жукова на северо-западе столицы. Мужчина получил травмы.
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