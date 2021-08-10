Маршрутка сбила велосипедиста на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Маршрутный автобус сбил велосипедиста на проспекте Маршала Жукова на северо-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, на проспекте Маршала Жукова, дом 24, корпус 1, произошло столкновение маршрутного автобуса и велосипедиста. Один человек получил травмы", – рассказал источник.

Полицейские выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомобилем в районе Строгино на северо-западе Москвы, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.