Столичная полиция проверяет данные о мужчине, разогнавшемся на электросамокате до 80 км/ч

Полиция в Москве проверяет информацию о мужчине, который разогнался на электросамокате до 80 километров в час. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы городского главка МВД.

Ранее в Сети появилось видео, снятое одним из автомобилистов. На кадрах видно, как по дороге с одинаковой скоростью двигаются автомобиль и самокатчик, при этом на спидометре машины – порядка 80 километров в час.

"Столичные полицейские изучают видео", – подтвердили в пресс-службе.

До этого неизвестный на электросамокате сбил девушку в центре Москвы. ДТП произошло на улице Земляной Вал, 3/1. Водитель самоката скрылся с места происшествия.

По данным МВД, с начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло на 200%, составив 112. Это данные с января по май 2021 года. За пять месяцев в таких авариях погибли 2 человека и были ранены 119.