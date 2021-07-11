Водитель электросамоката сбил девушку в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неизвестный на электросамокате сбил девушку в центре Москвы, сообщает ТАСС. Полиция проводит проверку.

ДТП произошло накануне на улице Земляной Вал, 3/1 девушку. Водитель самоката скрылся с места происшествия.

Ранее девятилетнего мальчика на самокате насмерть сбила машина на пешеходном переходе в Москве.

Автомобиль ВАЗ 21154, двигаясь по проезжей части дороги по Керамическому проезду в сторону улицы 800-летия Москвы, не уступил дорогу ребенку, тем самым нарушив правила дорожного движения. От полученных травм мальчик скончался на месте.