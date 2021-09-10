Велосипедист погиб под колесами автомобиля на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Велосипедист погиб в ДТП с автомобилем на улице Академика Виноградова в столичном районе Теплый Стан. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"На улице Академика Виноградова 53-летний мужчина, управлявший велосипедом, погиб при пересечении проезжей части в неустановленном для этого месте. На него совершил наезд водитель автомобиля такси Volkswagen Polo", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи, медики зафиксировали смерть велосипедиста.

Ранее маршрутный автобус сбил велосипедиста на проспекте Маршала Жукова на северо-западе столицы. Он получил травмы. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

