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Происшествия

09:23

Велосипедист погиб под колесами автомобиля на юго-западе Москвы

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Велосипедист погиб в ДТП с автомобилем на улице Академика Виноградова в столичном районе Теплый Стан. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"На улице Академика Виноградова 53-летний мужчина, управлявший велосипедом, погиб при пересечении проезжей части в неустановленном для этого месте. На него совершил наезд водитель автомобиля такси Volkswagen Polo", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи, медики зафиксировали смерть велосипедиста.

Ранее маршрутный автобус сбил велосипедиста на проспекте Маршала Жукова на северо-западе столицы. Он получил травмы. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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