Четыре человека пострадали в результате ДТП на востоке Москвы

21:05
Фото: Москва 24
На востоке столицы столкнулись автобус и два автомобиля, из-за чего пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Четыре человека пострадали в результате столкновения автобуса и двух автомобилей на 9-й Парковой улице, 23", – говорится в сообщении.
По словам источника, одной из пострадавших является беременная женщина. В момент аварии она находилась в такси. Он также добавил, что сотрудники полиции работают на месте происшествия и устанавливают причины произошедшего.
Сегодня около 20 часов на 9-й Парковой улице, в районе дома № 23, произошло ДТП двух автомобилей и автобуса. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом, - говорится в сообщении.
Позднее телеграм-канал департамента транспорта столицы подтвердил, что в аварии пострадали четыре человека. По данным ведомства, все они находились в автомобилях.
Ранее на Дмитровском шоссе автомобиль такси сбил мотоциклиста, а потом на пешеходном переходе врезался в велосипедиста. Несмотря на тяжелые травмы, байкер и велосипедист остались живы.
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