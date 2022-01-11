Петарда взорвалась в руках у ребенка на юге Москвы

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На юге столицы в руках у ребенка взорвалась петарда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию из больницы поступило сообщение о том, что к ним был доставлен шестиклассник с Черноморского бульвара", – сказал собеседник агентства, добавив, что у школьника диагностирована рана ладони и кисти.

По факту произошедшего полиция Москвы проводит проверку.

Ранее врач рассказал об оказании первой помощи при травме от запуска салюта. Эксперт отметил, что часто при запуске люди получают ожоги из-за несвоевременного взрыва. Оглушение человека происходит из-за неисправности пиротехники. Специалист подчеркнул, что главная опасность в обращении с пиротехникой заключается в неаккуратном обращении.